شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها قمة ليفربول ونابولي.. جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباريات نارية تجمع بين كبار القارة الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات اليوم في دوري الأبطال 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

المجموعة الأولى

ليفربول × نابولي

•العاشرة بتوقيت القاهرة.

•الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

•الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

رينجرز × آياكس أمستردام

•العاشرة بتوقيت القاهرة.

•الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

•الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

المجموعة الثانية

بورتو × أتلتيكو مدريد

•الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

• التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

• العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

باير ليفركوزن × كلوب بروج

•الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

• التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

• العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ × إنتر ميلان

•العاشرة بتوقيت القاهرة.

•الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

•الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

فيكتوريا بلزن × برشلونة

•العاشرة بتوقيت القاهرة.

•الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

•الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

المجموعة الرابعة

أولمبيك مارسيليا × توتنهام هوتسبير

•العاشرة بتوقيت القاهرة.

•الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

•الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

سبورتينج لشبونة × آينتراخت فرانكفورت

•العاشرة بتوقيت القاهرة.

•الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

•الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.