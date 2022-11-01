الامارات | منتخب اليابان يكشف عن طموحه في كأس العالم 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد هاجيمي مورياسو مدرب اليابان الثنائي كيوجو فوروهاشي مهاجم سيلتيك ويويا أوساكو مهاجم كوبي فيسيل خارج التشكيلة المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم اليوم الثلاثاء، وقال إنه اختار لاعبين «بطموح ملتهب» وبشكل أهم من الخبرة في نهائيات هذا الشهر.

ولم يتجاوز منتخب اليابان من قبل دور الستة عشر في كأس العالم، لكن مورياسو يستهدف دور الثمانية في قطر، رغم الوقوع في المجموعة الخامسة الصعبة التي تضم ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

وقال مورياسو في مؤتمر صحافي في طوكيو «هدفنا الوصول إلى دور الثمانية على الأقل... لن يكون الأمر سهلا».

واستبعد مورياسو المهاجم فوروهاشي رغم مستواه الرائع مع سيلتيك، بينما يعاني أوساكو، الذي كان يشارك بانتظام مع مورياسو، من مشاكل بدنية بعد عودته إلى الدوري الياباني الممتاز.

ولم تضم التشكيلة أيضا المخضرم جينكي هاراجوتشي لاعب وسط أونيون برلين والذي كان ضمن تشكيلة اليابان في كأس العالم الأخيرة وشارك بانتظام خلال التصفيات الأخيرة.

وردا على سؤال حول استبعاد أوساكو وفوروهاشي، قال مورياسو «لو كان بوسعي ذلك، كنت سأضمهما، وكنت أرغب في القتال بهما في كأس العالم... لديهما القدرة على القيام بذلك».

وأضاف «كان اختيار اللاعبين من أصحاب الخبرة من ضمن الخيارات، ولكن في النهاية قررنا المراهنة على اللاعبين الذين لم يمتلكوا ذلك ولكن يملكون طموحا ملتهبا للنجاح في كأس العالم».

وانضم يوكي سوما جناح ناجويا جرامبوس بشكل مفاجئ، وكذلك تاكوما أسانو مهاجم بوخوم، وسيحمل شارة القيادة مايا يوشيدا.

وضمت تشكيلة اليابان أيضا تاكيهيرو تومياسو مدافع ارسنال وتاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد.

وستبدأ اليابان مشوارها في كأس العالم أمام ألمانيا في 23 نوفمبر.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: شويتشي جوندا (شيميزو بالس)، دانييل شميدت (سينت ترويدن)، إيجي كاواشيما (ستراسبورج).

المدافعون: هيروكي ساكاي (أوراوا رد دياموندز)، ميكي ياماني (كاواساكي فرونتال)، كو إيتاكورا (بروسيا مونشنجلادباخ)، تاكيهيرو تومياسو (أرسنال)، مايا يوشيدا (شالكه)، شوجو تانيجوتشي (كاواساكي فرونتال)، هيروكي إيتو (شتوتجارت)، يوتو ناجاتومو (طوكيو)، يوتا ناكاياما (هدرسفيلد تاون).

لاعبو الوسط: جونيا إيتو (ستاد رانس)، ريتسو دوان (فرايبورج)، واتارو إندو (شتوتجارت)، هيديماسا موريتا (سبورتنج)، أو تاناكا (فورتونا دوسلدورف)، دايتشي كامادا (أينتراخت فرانكفورت)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد)، تاكومي مينامينو (موناكو)، كاورو ميتوما (برايتون آند هوف ألبيون)، جاكو شيباساكي (ليجانيس)، يوكي سوما (ناجويا جرامبوس).

مهاجمون: دايزن مايدا (سيلتيك)، أياسي أويدا (سيركل بروج)، تاكوما أسانو (بوخوم).