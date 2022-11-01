شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ إجراءات تسلم النادى الاجتماعى بأرض النخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى اجتماعاً مهماً بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وعضو المكتب الاستشارى بشركة المقاولون العرب بجانب حاتم حجازى أمين الصندوق بالنادى الإسماعيلى بشأن إجراءات تسليم النادى الإسماعيلى الاجتماعى بأرض النخيل لمسئولى النادى فعليا.

استهدفت الجلسة الاتفاق على البدء الفورى فى عمليات التطوير ورفع الكفاءة على ملاحظات إدارة الإسماعيلي على أن يتم انطلاق العمل يوم 15 نوفمبر الجاري لمدة 90 يوماً.

ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرارا بفتح الباب لتلقي طلبات الحصول على عضوية النادى الاجتماعى بشكل عاجل، وذلك بأسبقية التقدم بمجرد انطلاق أعمال التطوير داخل النادى.

في سياق متصل أنهى مجلس إدارة النادي، إجراءات الاتفاق مع عدداً من البنوك لتسهيل الإجراءات أمام الراغبين لنيل عضوية النادي الاجتماعي وذلك من خلال سداد قيمة العضوية على أقساط طويلة المدى تصل إلى 6 سنوات بحيث لا يتجاوز ما يقوم العضو الجديد هو وأسرته بدفع قيمة العضوية مبلغ 12 ألف جنيه سنويا.