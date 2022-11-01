شكرا لقرائتكم خبر عن دش ساخن من علاء عبد العال لنجوم الطلائع بعد ثلاثية زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقن علاء عبد العال، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه "دش ساخن" فى غرفة خلع الملابس عقب الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز على استاد الإسكندرية.

ووجه علاء عبد العال اللوم للاعبيه على غياب التركيز فى أوقات كثيرة من المباراة بجانب عدم التمركز الدفاعى السليم، ما تسبب فى اهتزاز الشباك بثلاثة أهداف فى الشوط الثانى من المباراة ليفقد الطلائع فرصة الخروج فائزاً بالمباراة بعدما كان متقدماً بهدف كريم طارق في الشوط الأول.

وطالب علاء عبد العال لاعبيه بإغلاق هذه الصفحة والتركيز فى المباريات المقبلة والعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها منعاً لتكرارها في المباريات المقبلة.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.