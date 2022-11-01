شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه القناة وديًا بمعسكر القاهرة 6 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم الجهاز الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع الجهاز الإدارى لفريق القناة على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين بالقاهرة، وذلك يوم الأحد المقبل. جدير بالذكر أن المعسكر المغلق للمصرى والذى سيبدأ عصر غدٍ الأربعاء بالقاهرة سيشهد إقامة ثلاث مباريات ودية أخرى للمصري أمام أندية الداخلية وحرس الحدود وسيراميكا أيام السابع والثالث عشر والرابع عشر من نوفمبر على الترتيب.

وقرر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، منح الفرصة لعدد من ناشئى النادى البورسعيدى للمشاركة مع الفريق الأول فى معسكر القاهرة، وصعد جلال 4 ناشئين للمشاركة فى التدريبات وهم: محمد عبد السلام، وإبراهيم سعيد، مصطفى أيمن، محمد شداد.

وينتظم المصري، بقيادة إيهاب جلال، فى معسكر مغلق يستمر لنحو أسبوعين بأحد فنادق القاهرة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال لاستغلالها لإقامة عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف.

ومنح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق، راحة سلبية لمدة 3 أيام ساعة وذلك بعد الفوز على إنبي في مباراة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يعود المصري إلى التدريبات غداً الأربعاء، حيث يضع الجهاز الفني للمصري خطة الفترة المقبلة والتي تشهد توقف مباريات الدوري العام حتى 18 نوفمبر.