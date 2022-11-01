شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يعسكر فى المكسيك استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم منتخب التايكوندو معسكرا تدريبيا خارجيا فى المكسيك فى الفترة من 2 حتى 10 نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن يطير المنتخب غدا إلى المكسيك لبدء انطلاق المعسكر.

يأتى المعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة العالم، والتى تقام بالمكسيك أيضا فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب عن قائمة المنتخب التى ستشارك فى المعسكر وكذلك منافسات البطولة أيضا.

كان التايكوندو قد شارك فى بطولة صربيا المفتوحة، وحقق خلالها أحمد راوى المركز الأول والميدالية الذهبية بينما توج سيف عيسى بالبرونزية.