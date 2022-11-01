موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى سيكون فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي مع الداخلية بعد أيام من التتويج ببطولة السوبر المصري التي أقيمت مساء الجمعة الماضية بالإمارات، حيث فاز الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والداخلية في الدور الممتاز فى الخامسة من مساء غد الأربعاء مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمباراة الداخلية المقرر إقامتها باستاد السويس الجديد، والتي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث فى مسابقة الدوري بعدما فاز فى الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هى هدف نظيف. ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق هناك. ووجه مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، رسائل تحذير للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالامارات. وطالب كولر لاعبيه بضرورة غلق صفحة التتويج بالسوبر والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت المباراة، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة الداخلية بالجولة الثالثة للمسابقة . وحذر كولر لاعبيه من الإفراط في الفرحة لأن الفريق ينتظره عملا مكثفا لتطوير جوانب عديدة فى الأداء، مشدداً على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الداخلية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالى بالدوري من أجل السير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين، وشدد مارسيل كولر على طي صفحة الزمالك لاقتناعه التام بأن المباراة القادمة هى الأهم فى مسيرة الفريق.

الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمباراة الداخلية