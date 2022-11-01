شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص كولر ومعلول اليوم بسبب "نزلة برد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفحص أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاهلى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق والتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب معاناة الثنائى من نزلة برد أبعدتهما عن مران المارد الأحمر أمس الثلاثاء.

ويختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمباراة الداخلية المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى باستاد السويس الجديد، والتى يسعى خلالها الأهلى لتحقيق الفوز الثالث فى مسابقة الدورى بعدما فاز فى الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلى وأسوان بنتيجة واحدة هى هدف نظيف.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق هناك.

ووجه مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الأهلى، رسائل تحذير للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالامارات.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة غلق صفحة التتويج بالسوبر والاكتفاء بالأفراح التى أعقبت المباراة، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة الداخلية بالجولة الثالثة للمسابقة.

وحذر كولر لاعبيه من الإفراط فى الفرحة لأن الفريق ينتظره عملا مكثفا لتطوير جوانب عديدة فى الأداء، مشدداً على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الداخلية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالى بالدورى من أجل السير قدما نحو استعادة لقب الدورى الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين، وشدد مارسيل كولر على طي صفحة الزمالك لاقتناعه التام بأن المباراة القادمة هى الأهم فى مسيرة الفريق.