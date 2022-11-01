شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نعمة سعيد فتاة الذهب فى رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثبت نعمة سعيد البطلة العالمية فى رياضة رفع الأثقال يومًا بعد يوم إنها فتاة الذهب التى تعرف دائمًا كيف تصطاده فى المحافل المحلية والأفريقية والعالمية.

وتوجت البطلة العالمية نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال مؤخرًا بثلاث ميداليات ذهبية فى ميزان 71 كيلو جرام خلال منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى أول نوفمبر.

وفازت نعمة فى منافسات النتر والكلين والمجموع وتألقت وأشعل فوزها صالة إستاد القاهرة بعدما احتفلت الجماهير ببطلة مصر احتفال خاص وهتفت الجماهير لها ونشرت صورها فى المدرجات وطالبتها بالميدالية الاولمبية في باريس .

وتواصل نعمة تحقيق الإنجازات العالمية، بعدما حصدت 3 ميداليات مؤخرا فى بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب التى أقيمت باليونان، خلال الفترة من 2 إلى 10 مايو الماضى، وتوجت خلالها بذهبية الكلين والنتر وفضية الخطف فى وزن 71 كجم ومن بعدها ذهبيتي البحر المتوسط .

وحققت نعمة سعيد رقما جديدا فى منافسات 64 كجم ببطولة الجمهورية التى أقيمت فى بورسعيد 2021 بتحقيق 100 كجم فى الخطف و 120 فى النتر.

كما أنها صاحبة الذهب منذ بطولات الناشئين، بعدما توجت بثلاث ذهبيات فى منافسات وزن 59 كجم ببطولة العالم بأمريكا 2019.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة نعمة سعيد فى الصور التالية:

