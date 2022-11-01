شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض يعلن وفاة والدته: رحلت من كانت سبباً لرحمة ربنا بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت عالمنا، اليوم الثلاثاء، والدة سيد معوض نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، ونشر سيد معوض صورة جمعته بوالدته عبر حسابه على تويتر، وعلق: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله وحده وفاة من كانت سبب لرحمة ربنا بى.

وأضاف: وفاة أمى الغالية اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها ولا نقول إلا ما يرضى الله اللهم ارحمها برحمتك يا رحيم.



سيد معوض ووالدته



سيد معوض

وفى وقت سابق من هذا الشهر، اكتشف سيد معوض، هانى علم الدين موهبة كروية استثنائية وفريدة من نوعها، المدير الفنى لأكاديمية "سيتى كلوب"، بين عشرات المتقدمين والموهوبين من الأطفال والشباب، يلعب بالكرة ويتحكم فيها على طريقة العمالقة وكبار المواهب الكروية، وهو ما دفع معوض للاهتمام به ليتطور تدريجيا من الناحية الفنية كما أصبح يتحرك بشكل أفضل من ذى قبل، فضلا حالته النفسية والمعنوية التى تحسنت بشكل كبير.

وكشف سيد معوض أن الموهبة الاستثنائية لهذا الطفل جذبت انتباهه منذ اللحظة الأولى، وفوجئ بما لديه من مهارات وتكنيك وقدرة على التحكم بالكرة، رغم ما يُعنيه من صعوبات جسدية تُؤثر على حركته الطبيعية، لكن تلك الآثار تذوب وتختفى تماما حينما يضع الكرة بين قدميه، ويتعامل معها بمستوى عالٍ واحترافى من المهارة والدقة والإحكام.

ويأتى "هانى" ضمن سلسلة الموهوبين الذين يقدمهم نادي سيتى كلوب للمنتخبات المصرية، ليس فى كرة القدم فقط وإنما فى كل الألعاب الفردية والجماعية، وتقديرا للطفل الموهوب وما يتحلّى به من مهارات وإصرار وقدرة على التحدى قرر مسؤولو "سيتى كلوب" إلغاء الاشتراك الرمزى للمشاركة فى الأكاديمية.