شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع الأهلي "خارطة الطريق" قبل ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع مسئولى النادى خلال الأيام المقبلة للتنسيق بشأن عدة أمور خاصة بفريق الكرة.

ويرغب المدرب السويسري ومسئولو الأهلي فى استغلال فترة توقف الدوري المقبلة فى مناقشة عدة أمور تتعلق بفريق الكرة منها، الترتيب لفترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل والصفقات المتوقع إبرامها لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء، وكذلك تدريبات الفريق واستعداداته للارتباطات المقبلة فى البطولة المحلية والتخطيط الأمثل لدور المجموعة بدوري أبطال أفريقيا الذي سيُقام فى فبراير المقبل، والذى تأهل له الأهلي بعد تخطى عقبة اتحاد المنستيري التونسي فى دور الـ32 للبطولة القارية التى يطمح المارد الأهلي فى استعادة لقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

وحقق كولر بطولته الأولى مع الأهلى حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد ليتوج بالسوبر للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.