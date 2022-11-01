شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إجراء تغييرات فنية فى تشكيلة الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، إجراء تغييرات فنية فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام إنبى فى المباراة المقررة بينهما غدا الأربعاء، والمقدمة من الجولة الرابعة بعد تأجيل لقاء الزمالك وبيراميدز من الجولة الثالثة.

ويفكر فيريرا فى الدفع بمصطفى الزنارى فى خط الدفاع وإراحة محمد عبد الغنى مع تواجد حسام عبد المجيد، بعد ظهوره بشكل جيد وخوضه لمباراة المنتخب الأوليمبى أمام إيسواتينى فى إياب الدور التمهيدى الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها بالمغرب .

فى الوقت نفسه استقر المدير الفنى على إراحة المغربى زكريا الوردى مع الدفع بعمرو السيسى بجانب محمد أشرف روقا وإمام عاشور فى منطقة وسط الملعب فى ظل هبوط مستوى المحترف المغربى وحصوله على العديد من البطاقات الصفراء خلال المباريات التى خاضها مع الفريق.

كما سيتم الدفع أيضا بمصطفى شلبى القادم حديثا من إنبى بشكل أكبر بعد ظهوره بشكل جيد فى لقاء السوبر الأخير، والذى أقيم بالإمارات، خاصة أن مركز الجناح الأيسر ما زال شاغرا على الرغم من محاولات المدير الفنى الدفع بأحمد سيد زيزو أثناء المباريات الأخيرة إلا أن اللاعب يجيد فى مركز الجناح الأيمن.