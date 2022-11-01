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جدول مباريات اليوم.. مواجهتان بالدوري المصري.. وجولة مثيرة في ختام دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المواجهات سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، ويأتي في مقدمتها مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة .

وتقام 8 مواجهات في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، كما يشهد اليوم مواصلة منافسات الممتاز.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

5:00 مساءً.. حرس الحدود ضد سموحة.. Ontime sports 2

7:00 مساءً.. البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. Ontime sports 1

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساءً.. بورتو ضد أتلتيكو مدريد.. beIN Sports 1 HD Premium

7:45 مساءً.. باير ليفركوزن ضد كلوب بروج.. beIN Sports 2 HD Premium

10:00 مساءً.. ضد نابولي.. beIN Sports 1 HD Premium

10:00 مساءً.. جلاسكو رينجرز ضد أياكس أمسترادم.. beIN Sports HD 2 English

10:00 مساءً.. بايرن ميونيخ ضد إنتر ميلان.. beIN Sports 3 HD Premium

10:00 مساءً.. فيكتوريا بلزن ضد .. beIN Sports HD 1

10:00 مساءً.. سبورتينج لشبونة ضد آينتراخت فرانكفورت.. beIN Sports HD 2

10:00 مساءً.. مارسيليا ضد توتنهام.. beIN Sports 2 HD Premium

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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