جدول مباريات اليوم.. مواجهتان بالدوري المصري.. وجولة مثيرة في ختام دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المواجهات سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، ويأتي في مقدمتها مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام 8 مواجهات في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، كما يشهد اليوم مواصلة منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

5:00 مساءً.. حرس الحدود ضد سموحة.. Ontime sports 2

7:00 مساءً.. البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. Ontime sports 1

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساءً.. بورتو ضد أتلتيكو مدريد.. beIN Sports 1 HD Premium

7:45 مساءً.. باير ليفركوزن ضد كلوب بروج.. beIN Sports 2 HD Premium

10:00 مساءً.. ليفربول ضد نابولي.. beIN Sports 1 HD Premium

10:00 مساءً.. جلاسكو رينجرز ضد أياكس أمسترادم.. beIN Sports HD 2 English

10:00 مساءً.. بايرن ميونيخ ضد إنتر ميلان.. beIN Sports 3 HD Premium

10:00 مساءً.. فيكتوريا بلزن ضد برشلونة.. beIN Sports HD 1

10:00 مساءً.. سبورتينج لشبونة ضد آينتراخت فرانكفورت.. beIN Sports HD 2

10:00 مساءً.. مارسيليا ضد توتنهام.. beIN Sports 2 HD Premium