شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع اللمسات الأخيرة على تشكيل فيوتشر لمواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعبي ماهر مدرب الفريق، اليوم استعداداته لمواجهة أول أغسطس الأنجولي فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الخامسة مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامته على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

ومن المقرر أن يضع علي ماهر الخطة النهائية لمواجهة بطل أنجولا، ويطمح مدرب فيوتشر للعودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار تزيد من حظوظ التأهل لفريقه قبل لقاء العودة بالقاهرة، خاصة وأن فيوتشر يمتلك عناصر مميزة.

ويتسلح علي ماهر بأقوى عناصر الفريق، وأبرزهم أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو، ومهند لاشين ومروان محسن، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، وخاض الفريق مرانه الأول السبت الماضي فى أنجولا، حيث سادت حالة من الجدية فى التدريبات بين جميع اللاعبين.

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.