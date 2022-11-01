شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكرم أسرة المشجع محمود الغندور ويمنحه درع النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادى المصرى ممثلًا في الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادى ومعه اللواء محسن شتا مستشار المجلس للشئون الإدارية واللواء إيهاب الساعى المدير التنفيذى للنادى، واللواء حمدى عثمان مدير أمن النادى، وعلى غويبة مدير العلاقات العامة على تكريم أسرة مشجع المصرى محمود الغندور، والتى كانت مثار حديث وسائل الإعلام بمظهرها المشرف خلال مباراة المصرى وإنبى الأخيرة. ونقل الحسيني أبو قمر تحيات مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على إلى محمود الغندور وأسرته، مشيدًا بالمظهر المشرف الذى ظهرت عليه الأسرة، والتى تُعيد للأذهان المظهر المشرف للأسر التى كانت تحرص على تشجيع المصرى من الملعب وفى نهاية حفل التكريم حرص المجلس على إهداء الأستاذ محمود الغندور وأسرته درع المجلس بالإضافة لعدد من الهدايا التذكارية.

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قرر إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، منح الفرصة لعدد من ناشئي النادى البورسعيدي للمشاركة مع الفريق الأول فى معسكر القاهرة، وصعد جلال 4 ناشئين للمشاركة فى التدريبات وهم: محمد عبد السلام، وإبراهيم سعيد، مصطفى أيمن، محمد شداد.

وينتظم المصرى فى معسكر مغلق يستمر لنحو أسبوعين بأحد فنادق القاهرة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لاستغلالها لإقامة عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف.

ومنح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق، راحة سلبية لمدة 3 أيام وذلك بعد الفوز على إنبي في مباراة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يعود المصري إلى التدريبات غداً الأربعاء، حيث يضع الجهاز الفني للمصري خطة الفترة المقبلة والتي تشهد توقف مباريات الدوري العام حتى 18 نوفمبر.