شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتحدى سيراميكا فى مواجهة مثيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، فى مباراة قوية للفريقين، ضمن الأسبوع الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي يحتل المركز العاشر في الدوري برصيد نقطتين، حيث تعادل الفريق في أول جولتين بالدوري، وسجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم مثلها، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 3 نقاط، حيث حقق انتصارا مثيرا في الجولة الأولى على المصري بثلاثية قبل أن يهزم فى الثانية أمام الزمالك.

واستعد البنك الأهلى لمباراة اليوم بالفوز على فريق الحرية المطروحى خلال المباراة الودية التى جمعت الفريقين قبل يومين بنتيجة ثلاثية نظيفة أحرزها رزاق سيسيه وموسي دياوارا ومحمود قاعود، وشهدت المباراة غياب عاصم صلاح وناصر منسي ومحمود سيد وأحمد ياسين ومحمود الجزار وإسحاق يعقوبو وحمدي علاء ومحمد هلال وأحمد توفيق ومحمد أبو جبل.

ورفض الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك بثنائية في الجولة الثانية من الدورى العام، لكنه فى نفس الوقت طالبهم بتصحيح المسار أمام البنك الأهلى.

ويضع أحمد سامى برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ صلاح محسن مهاجم الفريق، خصوصاً أن اللاعب ليس فى كامل جاهزيته الفنية بعد انضمامه لـ سيراميكا فى وقت متأخر من الانتقالات الصيفية الماضية، ويحاول تجهيز اللاعب بشكل تدريجى من خلال جرعات تدريبية وعبر إشراكه فى فترات خلال المباريات.