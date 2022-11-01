شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم اليوم مصير بديل طاهر فى تشكيل الأهلى أمام الداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، خلال اجتماعاته الحالية مع جهازه المعاون، بديل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مباراة الداخلية التى يغيب عنها طاهر للإيقاف، ويفاضل كولر بين عدة حلول للاستعانة بها فى مباراة الداخلية لتعويض غياب طاهر محمد طاهر، وأبرزهم حسين الشحات وبيرسي تاو.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباراة الداخلية للإيقاف مباراتين عقب طرده فى مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، حيث غاب طاهر عن مباراة أسوان ويغيب عن مباراة الداخلية المقبلة.

وعقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية للترتيب للمرحلة المقبلة التى ستتوقف فيها بطولة الدوري.

وناقش كولر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المساعد له ترتيبات هذه المرحلة وجدول الدوري وفترة التوقف، والمدة التى سيحصل خلالها الفريق على راحة من التدريبات، وإمكانية إقامة مباريات ودية خلال هذه الفترة.

وطالب المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة الداخلية، وأكد كولر للاعبي الأهلي أن المباريات التي تأتى بعد لقاءات قوية وتتويج دائماً ما تكون صعبة وقد فقد خلالها اللاعبين التركيز، وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشدداً على ضرورة حسم النقاط الثلاث فى مباراة الداخلية للحفاظ على مسيرة الأنتصارات المحلية.