شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إنبي.. وفيريرا يطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة إنبى غدا، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا الليلة، وكان فيريرا قد طالب اللاعبين بضرورة نسيان لقاء السوبر الماضى والتركيز فى اللقاء المقبل، مع ضرورة مصالحة الجماهير سريعا بتحقيق فوز مريح للعودة من جديد للتربع على قمة الدورى خاصة وأن الجميع يدرك حجم الفريق حاليا بشكل كبير.

وأكد فيريرا للاعبين أنه لا يحب اليأس، وأن خسارة بطولة أو مباراة لا تعنى نهاية العالم، مؤكدا لهم أن التحديات المقبلة أصعب بكثير مما مضى، وأن هناك عددا من اللاعبين كانوا خارج نطاق الخدمة، وأن من سيخرج من التشكيلة الأساسية للفريق لن يعود بسهولة من جديد.

من ناحية أخرى أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة الكرة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، بإنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، إلى إنجلترا للخضوع للعملية الجراحية هناك.

وأشار أمير مرتضى إلى أنه يوجد تواصل خلال الوقت الحالي مع الطبيب الذي سيجري الجراحة للونش من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب خلال الأيام المقبلة.

كان الونش قد تعرض للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.