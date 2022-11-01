شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب اليوم على فترتين لرفع الحمل البدنى استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، اليوم الثلاثاء، تدريباته على فترتين صباحاً ومساءً، ويؤدى الفريق تدريباته يومي الأربعاء والخميس المقبلين على فترة واحدة "صباحية"، قبل أن يحصل لاعبو الدراويش الجمعة المقبل على راحة سلبية من أجل التقاط الأنفاس.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة جاريدو قد وضع برنامج الفريق هذا الأسبوع بعد تحديد مباراتي فيوتشر وفاركو. وكان ”جاريدو” قد قرر تطبيق اليوم الكامل فى الوقت الحالي على لاعبيه من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر فور استئناف مسابقة الدوري العام.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلها بسبب مؤتمر المناخ.

وسيواجه الدراويش الفريق السكندري يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.