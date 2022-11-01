شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الداخلية فى الدوري، بعدما توج المارد الأحمر بالسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، ويسعى الأهلى لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز والمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء غد الأربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام الداخلية

ويفتقد الأهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى في مباراة الداخلية للإصابة، بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.