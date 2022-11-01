شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 1_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، مع خصمه فيكتوريا بلزن في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "دووسان آرينا" مباراة الفريقين والتي تأتي في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة، موسم 2022/23.

وفاز برشلونة على فيكتوريا بلزن، في الجولة الأولى على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتُعد تلك المباراة تحصيل حاصل للفريقين، حيث ودعا دوري أبطال أوروبا، واكتفى برشلونة بالانتقال إلى ملحق الدوري الأوروبي.

ويمتلك برشلونة 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن بلا نقاط.

موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.