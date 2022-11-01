شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 1_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "آليانز أرينا" معقل العملاق البافاري، قمة مواجهات هذا الأسبوع بالمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تجمع بين فريقَي بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة بعد النجاح في العبور للدور المقبل بجدارة واستحقاق بعدما تربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من خلال الفوز في جميع مبارياته وعدم تلقي أي خسارة، على الجانب الآخر تواجد إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة على يد بايرن ميونخ ليتأهل أيضًا لدور الـ 16.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: ستيفن أولرايش.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - ألفونسو دافيز.

خط الوسط: ليون جوريتزكا - جوشوا كيميش - ساديو ماني - جمال موسيالا - سيرجي جنابري.

خط الهجوم: إريك ماكسيم.

تشكيل إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينيار - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشانهانوجلو - مختاريان - دي ماركو.

خط الهجوم: إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في منافسات دوري أبطال أوروبا



تقام مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة يتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في منافسات دوري أبطال أوروبا



تذاع مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عبر شاشة قنوات بي إن سبورت 2.

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في منافسات دوري أبطال أوروبا



أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للمعلق علي محمد علي.