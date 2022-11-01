شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 1_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة ليفربول ونابولي في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

المجموعة الأولى في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا تضم إلى جانب نابولي وليفربول فريقي أياكس الهولندي، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

ليفربول ونابولي ضمنا بالفعل التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر النادي الإيطالي المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، فيما يحتل "الريدز" المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وستكون المواجهة بين ليفربول ونابولي حاسمة في مصير صدارة المجموعة، بعد أن خسر "الريدز" مباراة الجولة الأولى أمام نابولي بنتيجة 4-1.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز على نابولي بفارق أربعة أهداف من أجل حسم صدارة المجموعة، حيث يتم حسم الترتيب بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين في الترتيب.

أما في حالة فوز ليفربول بفارق أقل من الأهداف، سيضمن نابولي صدارة المجموعة الأولى متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على "الريدز".



ما هو موعد مباراة ليفربول ونابولي؟



موعد مباراة ليفربول ونابولي في الجولة السادسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي؟



ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة ليفربول ونابولي عبر شاشتها.