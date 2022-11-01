شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم يواجه تليفونات بنى سويف اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الفيوم فى الثانية والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق تليفونات بنى سويف فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الصعيد فى القسم الثانى.

ويسعى فريق الفيوم بقيادة أحمد عبد الغنى، لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بعد تعادل مباراتين وسقط فى الثالثة، محتلا المركز الحادى عشر برصيد نقطتين، متسلحا بالأرض والجمهور فى اقتناص الثلاث نقاط.

وفى المقابل، يأمل محمد لطفى المدير الفنى لفريق تليفونات بنى سويف، فى العودة بالانتصار والثلاث نقاط من أجل انتشال الفريق من المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وهزيمتين.

وتستكمل مباريات مجموعة الصعيد غدا الأربعاء، بـ7 مواجهات نارية بين لافيينا والألومنيوم، كيما أسوان مع ديروط، بترول أسيوط مع مصر المقاصة، ملوى مع المدينة المنورة، طامية مع المنيا، الجونة مع النصر للتعدين، شبان قنا مع أسمنت أسيوط.