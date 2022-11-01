شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجابة حاسمة.. هل يرحل يورجن كلوب عن تدريب ليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تثور العديد من الشكوك حول مستقبل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في ظل تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وتراجعت نتائج ليفربول بشكل ملحوظ هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

النتائج المتراجعة دفعت البعض للحديث عن إمكانية رحيل يورجن كلوب عن تدريب ليفربول خلال الفترة المقبلة، وهو الذي يقود الفريق للموسم السابع على التوالي.

غير أن شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن أن إدارة ليفربول لديها ثقة كاملة في كلوب، وأنها لا تنوي مطلقا الإقدام على إقالته خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للشبكة الشهيرة، فإن المدرب الألماني يورجن كلوب هو الآخر لا يفكر في الاستقالة، ويستهدف فقط عكس الوضع، لا سيما مع وجود فترة توقف أثناء كأس العالم.

وتنوي إدارة ليفربول تدعيم الفريق بلاعب خط وسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يعاني هذا المركز من نقص واضح بقائمة الفريق.

وكان ليفربول قد ضم البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط يوفنتوس، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة، لكنه أصيب ولم يتمكن من تعزيز الفريق.

أما الخطوة الأهم بالنسبة لإدارة ليفربول، فستكون خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إذ تخطط الإدارة لتدعيم الفريق بأفضل شكل ممكن قبل الموسم المقبل.

وكان يورجن كلوب قد تولى مسؤولية تدريب ليفربول في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2015، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرة ودوري أبطال أوروبا مرة، بالإضافة إلى 5 ألقاب أخرى.