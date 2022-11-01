شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث عن الانتفاضة أمام سموحة فى الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق حرس الحدود، تحت قيادة مدربه أحمد أيوب، نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الحرس بالمكس، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السابع عشر وقبل الأخير على جدول الترتيب دون أى نقاط، بعدما تلقى هزيمتين في أول جولتين من فيوتشر وفاركو، ولم ينجح الفريق الصاعد حديثا للممتاز فى تسجيل أي أهداف حتى الآن، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وفى المقابل لا يعيش سموحة أوقاتا جيدة مع طارق العشري حيث يحتل المركز 13 فى الدوري برصيد نقطة واحدة بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين.

من ناحيته، حذر طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى سموحة، لاعبيه من خطورة فريق حرس الحدود فى المباراة المقبلة، وطالب العشري من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط للتقدم في جدول الدوري، بعدما سقط سموحة أمام الزمالك وتعادل مع البنك الأهلي، وخاض فريق سموحة مباراة ودية أمس أمام فريق الشباب انتهت بالتعادل السلبى.

وفى المقابل طالب أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، من لاعبيه الرد على الانتقادات التي طالتهم في أول جولتين، من خلال ردة فعل قوية في مباراة سموحة مؤكدًا أن الجهود التي بذلها معهم خلال فترة التحضير يجب أن تظهر في مباراة سموحة حتى لا ينساق الفريق لهزيمة ثالثة تؤثر على حظوظهم في البقاء بين الكبار في الدوري.