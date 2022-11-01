موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري المصرى الممتاز والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، استعداداته اليوم الثلاثاء لمواجهة إنبى فى الدوري، بعدما أغلق الفارس الأبيض صفحة مباراة السوبر المصرى التى أقيمت بالإمارات أمام النادى الأهلى وخسرها بهدفين دون رد، وذلك من أجل الاستعداد لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصرى لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام إنبى

ويفتقد الزمالك فى مباراة إنبى لخدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع فى وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفاقد لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني بجانب غياب أحمد فتوح بعد إصابته في مباراة السوبر أمام الأهلى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.