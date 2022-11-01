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مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الثلاثاء 1-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الممتاز هذا الموسم بإقامة مباراتين عنوانهما الإثارة والترقب، حيث يلتقى فريق حرس الحدود مع سموحة، بينما يلاقي البنك الأهلي فريق سيراميكا.

 

في المباراة الأولى، يستقبل فريق حرس الحدود، بقيادة مدربه أحمد أيوب، نظيره سموحة فى الخامسة مساءً على ملعب الحرس بالمكس، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

 

في المواجهة الثانية، يحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي فى السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، في مباراة قوية للفريقين، ضمن فاعليات الأسبوع الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن نادي الزمالك هو بطل آخر نسختين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليكسر احتقار الأهلي للقب في خمس مواسم متتالية من 2015-2016، وحتى موسم 2019-2020.

كما يعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 لقبا، فيما يأتي الزمالك في مركز الوصيف برصيد 14 لقبًا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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