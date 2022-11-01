شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الثلاثاء 1-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بإقامة مباراتين عنوانهما الإثارة والترقب، حيث يلتقى فريق حرس الحدود مع سموحة، بينما يلاقي البنك الأهلي فريق سيراميكا.

في المباراة الأولى، يستقبل فريق حرس الحدود، بقيادة مدربه أحمد أيوب، نظيره سموحة فى الخامسة مساءً على ملعب الحرس بالمكس، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

في المواجهة الثانية، يحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي فى السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، في مباراة قوية للفريقين، ضمن فاعليات الأسبوع الثالثة من الدوري المصري الممتاز.