شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح.. "الأسطورة" بات يشعر بالقلق في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتقد نويل ويلان اللاعب الإنجليزي السابق أن النجم المصري محمد صلاح بات يشعر بالقلق من مستويات فريقه ليفربول، ولا يستبعد أن ينتقل بعيدًا عن ملعب "آنفيلد" الصيف المقبل في حال وصول عرض مناسب.

ووقع صلاح عقدًا مع ليفربول شهر يوليو الماضي يبقيه حتى صيف 2025، وجعله ذلك الإمضاء اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق الأحمر.

وبعد بداية متذبذبة للموسم، استطاع محمد صلاح العودة إلى الواجهة مجددًا بعد "الهاتريك" التاريخي الذي أحرزه في مرمى رينجرز ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويوم السبت أحرز هدفه رقم 11 خلال الموسم الحالي في مرمى ليدز بالمباراة التي خسرها ليفربول 2-1.

وقال ويلان لموقع "فوتبول إنسايدر": بالتأكيد أن المستوى المتراجع الذي يقدمه ليفربول يشعر صلاح بالقلق، فالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم أمر شبه مستحيل، وقد ينسحب ذلك على البطولات الأخرى.

وواصل: لا أستبعد أن يبدأ صلاح التفكير مجددًا في مستقبله، صحيح أن العقد الذي وقعه في يوليو مربح من الناحية المادية، لكن في نهاية الأمر وعندما يصل الموسم الحالي إلى ختامه سيكون أمامه عامان فقط، وهذه الفترة لا تعني الالتزام الطويل بين الطرفين.

وأتبع ويلان لاعب ميدلزبره وكوفنتري سيتي السابق: محمد صلاح هو أسطورة ومهما حدث فمكانه في تاريخ النادي محفوظ، وهو واحد من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا القميص عبر كل العصور، لكن اليوم سينظر إلى زملائه ومستوى الفريق وسيشعر بالقلق، كيف سيستمر هذا الوضع؟

وختم: من الممكن أن يفكر محمد صلاح بسهولة: من الممكن أن أفعل أفضل من هذا، أريد تحديا أفضل للحصول على الألقاب، وإذا جاء عرض مناسب للاعب من مستواه فبالتأكيد أنه سيفكر بالرحيل.