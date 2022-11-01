شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

الثلاثاء 1- 11-2022

حرس الحدود - سموحة.. 5 مساء .. استاد حرس الحدود

الأربعاء 2-11-2022

الداخلية - الأهلي.. 5 مساء .. استاد السويس الجديد

وتم تأجيل مباراتي الإسماعيلي وفيوتشر والزمالك مع بيراميدز.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.