شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الدورى سينتهى 30 يونيو وهناك 3 جولات أثناء كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن مواعيد الدورى المصرى لن تترحل يوما واحدا، وسينتهى فى الموعد الذى تم تحديده فى 30 يونيو المقبل.

وقال أحمد دياب، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حابب أشكر فى البداية الأهلى والزمالك على الظهور الرائع فى مباراة السوبر المحلى فى الإمارات وأشكر شعب ومسئولى الإمارات على هذا التنظيم".

وأضاف رئيس الرابطة: "سعيد بمشاهدة شيكابالا ومؤمن زكريا وسيد عبد الحفيظ فى مشهد واحد".

وعن الدورى، قال أحمد دياب: "قمنا ببعض التعديلات فى الجولة الثالثة والرابع وأعلنا المواعيد بسبب استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وقمنا بتعديل مباريات فيوتشر وبيراميدز بسبب ارتباطهما بمباريات فى دور الـ32 من الكونفدرالية".

وأضاف: "باقى الجدول سيستكمل كما تم الإعلان عنه ولن يتغير أى شىء فى الجدول وسينتهى فى الموعد الذى حددناه 30 يونيو، وهناك 3 جولات ستلعب خلال كأس العالم، والدورى لن يتم ترحيله يوما واحدا".

وتابع أحمد دياب: "السوبر المقبل سيكون تحت مظلة رابطة الأندية المحترفة، والسوبر الماضى كان تحت مظلة اتحاد الكرة".

واختتم دياب تصريحاته قائلا: "رحيل المدربين بعد 3 جولات بدرى أوى فى الدورى، النادى ليس له حد أقصى فى التعاقد مع المدربين".