شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة البارالمبية المصرية: مصر قادرة على تنظيم الأولمبياد والبارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن البطولة الأفريقية المفتوحة التى استضافتها مصر، وأقيمت فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر تم تنظيمها على أعلى مستوى، وتم تنظيمها باحترافية، وهو ما انعكس على إشادة وفود الدول المشاركة بالتنظيم حتى شبهها الجميع ببطولة عالم وليس أفريقيا.

وأضاف حسام مصطفى أنه لولا حسن التنظيم والراحة التى لاقتها مختلف الوفود لما تم إسناد تنظيم بطولة العالم للناشئين إلى مصر 2025، كما أنه تم الاتفاق على توقيع عقد مع الاتحاد الافريقى لإقامة البطولة بمصر حتى 2028.

وعن الصعوبات التى واجهت البطولة قال رئيس اللجنة: إن ضيق الوقت هو العائق الوحيد الذى واجهنا، حيث تم إسناد البطولة لمصر فى أبريل من العام الجارى أى 6 أشهر فقط لإقامة بطولة بهذا الشكل الذى يليق باسم مصر، فهذا فى حد ذاته مجهود يشكر عليه المجلس واللجنة المنظمة للبطولة أيضا.

وعن التأهل لأولمبيباد باريس قال رئيس اللجنة البارالمبية إنه من المقرر تأهل 8 لاعبين كحد أقصى، وهذا لا نفكر فيه بل نفكر فى عدد الميداليات بأن يحقق كل لاعب مشارك في البطولة ميدالية.

وعن حسن التنظيم قال حسام مصطفى، إن الجميع منبهر من تنظيم البطولة والتطور الذى تشهده مصر، وكذلك الزيارات السياحية التى قامت بها الوفود، وانطباعهم الرائع فردوس أفعال الوفود فاقت كل التوقعات.

وكشف رئيس البارالمبية عن خطة الاستعداد لباريس 2024، فهناك بطولة عالم للسباحة خلال الشهر المقبل ستكون لأول مرة هلى الإطلاق فى تاريخ البارالمبية المصرية، كما أن هناك معسكرات وبطولات وتدريب على أعلى مستوى، وسنكمل محطات التأهيل ونكمل فى تحقيق ميدالية لكل لاعب ولن اتوقع عدد ميداليات فى البارالمبياد؛ لأننا نسعى أن يحقق كل لاعب ميدالية او فى أسوأ الأحوال المراكز الشرفية الخمسة الأولى.

وعن رأيه فى استضافة مصر لاولبمبياد 2036قال حسام مصطفى ان مصر قادرة على تنظيم الأولمبياد فى ظل البنية التحتية والمنشآت الرياضية والملاعب والاستادات، وكما يرى المتابعين أن البطولة الأفريقية أقيمت فى نفس مستوى بطولات العالم والبارالمبياد فمصر كبيرة وعظيمة ولدينا كل الامكانيات.

وأشاد رئيس اللجنة بدعم الدولة المصرية للرياضة عامة وذوى الهمم والإعاقة، خاصة اللجنة البارالمبية وهو ما يعكس الاهتمام بالشباب والنشء.

واختتم حديثه عن طموحه فى اللجنة قائلا: "طموحى ان تكون اللجنة مثل اللجان الدولية، خطط واستراتيجيات، وأهداف محددة، ونشر الرياضة فى كل مكان، وتأهيل كوادر للرياضة البارالمبية، وإنشاء أكاديمية بارالمبية.