خاص.. نزلة برد سبب غياب كولر ومعلول عن مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عن مران الفريق الرئيسي استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها غدًا الأربعاء.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن كولر تغيب عن مران الأهلي الرئيسي الذي أقيم صباح الإثنين استعدادًا للدوري.

وأضاف المصدر: "كولر سوف يخضع لمسحة طبية اليوم بعد شعوره بنزلة برد تسببت في غيابه عن مران الإثنين سوف تحدد موقفه من قيادة الفريق للتدريبات".

وأوضح المصدر: "علي معلول الظهير الأيسر تغيب عن المران بسبب شعوره بنزله برد هو الأخر وباتت فرصة لحاقه بمباراة الداخلية صعبة ".

ويدخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء بالسويس استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.