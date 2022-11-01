مدرب المنتخب الأولمبي: الجيل الحالي غير محظوظ عكس السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد وائل رياض مدرب المنتخب الأولمبي أنه كان هناك تنسيق كامل مع الأهلي والزمالك قبل السوبر، مشيرًا أن المنتخب الحالي غير محظوظ.

وقال وائل رياض عبر أون تايم سبورتس: "المنتخب الأولمبي السابق كان منتخب قوي جدًا أما المنتخب الحالي سىء الحظ ومعسكراته قليلة والمنتخب الحالي غير محظوظ"

وأضاف: "حسام عبد المجيد هو اللاعب الوحيد في المنتخب الأولمبي الذي يلعب بشكل أساسي في فريقه الزمالك وهذا يؤثر على المنتخب"

وأكمل: "تعاملنا بمنتهى الهدوء مع مشكلة اللاعبين في السوبر وتواصلت مع أمير مرتضى في الزمالك وسيد عبد الحفيظ من الأهلي واتفقنا على كل شىء قبل المباراة بفترة كافية وهناك تنسيق كامل مع كل أندية مصر وأشكرهم جميعًا على التعاون"

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزا صعبا على نظيره إسواتيني، بنتيجة هدف دون رد، في إطار مباراة الإياب من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 ليواجه زامبيا، التي تأهلت لنفس الدور، بعد عبور عقبة سيراليون.