رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل نهاية الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن الدوري الممتاز سينتهي في ميعاده ولا توجد أي تأجيلات، مشيرًا أنه لا يسمح لأي مدرب أن يتولى أكثر من فريقين في الموسم.

وقال دياب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "الروح الرياضية هي أهم شىء في الكرة، ولقطة السوبر بين شيكابالا ومؤمن زكريا وسيد عبد الحفيظ هي لقطة رائعة وهذه هي الرموز المصرية".

وأضاف دياب: "ما حدث من تعديلات كان في الجولة الثالثة والرابعة فقط ولكن باقي جدول الدوري كما هو وكما أعلنا من قبل والدوري لن يتم تأجيله "ولا يوم" وسينتهي في نهاية شهر 6 القادم وسنلعب 3 جولات خلال كأس العالم".

وأكمل: "قمنا بتنفيذ كل طلبات فيتوريا لتسهيل الأمور على المنتخب وهناك تنسيق كامل مع اتحاد الكرة".

وأردف: "كأس الرابطة سيلعب في شهر 11 وسينتهي في مارس وكأس مصر يتم تنظيمه من قبل اتحاد الكرة".

وأشار: "المدرب له فريقين فقط في الموسم لتدريبهم إذا تم إقالته من النادي الأول، بالنسبة للأندية فليس لها سقف في عدد الأجهزة الفنية في الموسم الواحد".

واختتم: "لو ربيع ياسين هو الذي رحل عن أسوان فلن يتواجد بالدوري مرة أخرى هذا الموسم، أما إذا تمت إقالته فله فرصة أخرى، والفيصل في الأمر هو التعاقد بين المدرب والنادي".