ملف الخليج 365.. صلاح يعوض ميسي.. صدارة سكندرية.. ومصير كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم الإثنين العديد من الأحداث الرياضية الهامة، من بينها تصدر الاتحاد السكندري لبطولة الدوري بتحقيقه الفوز الثالث تواليًا، وتقرير إنجليزي يتحدث عن ذهاب صلاح لباريس سان جيرمان بدلًا من ميسي، وتصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول، قبل مباراة نابولي بدوري الأبطال.

أبرز ما جاء بمصراوي الرياضي يوم الإثنين:

كلوب: ليفربول لن يتوقف عن القتال

السطور الأخيرة.. حكاية ليفربول مع كلوب شارفت على الانتهاء

صحيفة إنجليزية: "لتعويض ميسي".. صلاح أبرز خيارات باريس رغم التجديد مع ليفربول

تقارير تكشف وجهة ميسي القادمة بعد باريس سان جيرمان

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