صحيفة إنجليزية: "لتعويض ميسي".. صلاح أبرز خيارات باريس رغم التجديد مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت جريدة "ذا صن" البريطانية الشهيرة، أن باريس سان جيرمان يراقب عدد من اللاعبين لتعويض الرحيل المحتمل للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ويأتي لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، ضمن القائمة التي يسعى ورائها الفريق الباريسي.

وبحسب ما جاء في الصحيفة البريطانية، فإن مسؤولو باريس سان جيرمان، وضعوا "ملك" ليفربول، على رأس أولوياتهم ليحل بدلًا من ميسي، حال رحيله عن الفريق وانتقاله للدوري الأمريكي من أجل انهاء مسيرته هناك.

وذكرت الصحيفة، أن القوة المالية لباريس سان جيرمان، ستسهل من مهمة النادي للتعاقد مع ابن الـ30 عامًا، رغم تجديد تعاقده مع ليفربول الصيف الماضي.

كما يفكر ملّاك باريس، في زيادة شعبية النادي، وأيضًا كسب المهاجم الأكثر خطورة أوروبيًا في السنوات الماضية، فضلًا عن كون النادي يفكر منذ فترة طويلة في ضم اللاعب بالفعل.

وبالإضافة إلى صلاح، ضمت القائمة أيضًا كل من البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح فريق آرسنال، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بالإضافة لرافاييل لياو جناح ميلان الإيطالي، وأيضًا بيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي.

الجدير بالذكر، أن عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم ربط النجم الأرجنتيني، بالعودة إلى برشلونة، أو الرحيل إلى إنتر ميامي الأمريكي، من أجل انهاء مسيرته الأسطورية.