تقارير تكشف وجهة ميسي القادمة بعد باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

يبدو مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، غامضًا، قبل أكثر من 8 أشهر كاملة على سوق الانتقالات الصيفية 2023، في ظل احتمالية البقاء مع باريس سان جيرمان أو العودة إلى برشلونة، إلى جانب إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا، لديه عقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى يونيو 2023.

تشافي يبعد ميسي عن برشلونة

وأشارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها، إلى أن تشافي، مدرب برشلونة، يشعر بالقلق بشأن إمكانية عودة النجم ليونيل ميسي إلى ملعب كامب نو، قريبًا.

وشددت على أن مخاوف تشافي، لها علاقة بوصول النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022، حيث يتوقع المدرب الإسباني أن يجد صعوبة في التعامل مع نجمين في فريق واحد.

ويواصل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، تقديم مستويات جيدة جدًا مع برشلونة، بعدما سجل 18 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة خاضها بين دوري أبطال أوروبا والليجا الإسبانية.

وجهة أمريكية محتملة في مستقبل ميسي

قلق تشافي، أمر من شأنه أن يبعد ليونيل ميسي عن برشلونة، بحسب تقرير آخر من صحيفة "أتلتيك"، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خورخي، والد ليونيل ميسي، أجرى محادثات متقدمة مع دافيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، من أجل انتقال محتمل في صيف 2023.

ويتمنى بيكهام، وفق ما قاله في تصريحات صحفية سابقة، أن يكون قادرًا على الجمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق واحد، في إشارة إلى إنتر ميامي.

يذكر أن ليونيل ميسي، يرتدي قميص باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ صيف 2021، قادمًا من برشلونة، بعد ما يقرب من 17 عامًا قضاها في ملعب كامب نو.