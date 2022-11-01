الامارات | منصور بن محمد: دعم وتوجيهات حمدان بن محمد لرياضة البادل تُعزّز نموها وانتشارها في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، جانباً من مباريات اليوم الأول لبطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي 2022»، التي تستضيفها الإمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل.

ورحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس الاتحاد الدولي للبادل تنس لويجي كارارو، وعدد من رؤساء الوفود، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبادل خليفة يوسف خوري، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، ومدير البطولة حسن المزروعي.

وتقام منافسات البطولة على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022، وتضم 17 منتخباً للسيدات و17 منتخباً للرجال.

وأكد سموه أن «استضافة هذا الحدث الرياضي المهم تعد فرصة لنشر وتطوير رياضة البادل في الدولة والمنطقة، كما أنها فرصة للجمهور الكبير الذي يتابع البطولة من أكثر من 200 جنسية للاستمتاع بمباريات هذه الرياضة التي تشهد نمواً وانتشاراً سريعاً في دولة الإمارات».

ونوّه سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للرياضة بصورة عامة، ولرياضة البادل تنس على وجه الخصوص، وهو ما وصفه سموه بأنه في مقدمة أسباب انتشار هذه الرياضة على نطاق واسع في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن استضافة البطولة في دبي تعد فرصة للتعريف عالمياً بالتقدم الكبير الذي يشهده قطاع الرياضة في دولة الإمارات، كذلك إلقاء الضوء على جهود اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد، جانباً من مباراة منتخب الإمارات الوطني للرجال أمام المنتخب البرازيلي ضمن مباريات المجموعة الثالثة للبطولة، كما تابع سموه جانباً من منافسات اليوم الأول للبطولة والتي تضمنت مباراة المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب البلجيكي، وكذلك مباريات إسبانيا ضد الأوروغواي، وفرنسا ضد السويد، وإيطاليا ضد هولندا، وتمنى سموه للمنتخب الوطني التوفيق في هذه البطولة وغيرها على المستوى الدولي، ودعا لاعبي المنتخب الوطني لتحقيق أكبر استفادة من هذه المشاركة على مستوى زيادة خبراتهم من خلال ما توفره المناسبة من فرصة للاحتكاك مع أقوى المنتخبات العالمية، والتعرف إلى أحدث الأساليب المتطورة للعبة.

وأشاد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، بجهود اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والاستعدادات التي تمت لاستضافتها للمرة الأولى على أرض الدولة، إذ تعكس جودة التنظيم وتميز جاهزية الدولة لاستضافة جميع البطولات الرياضية على تنوعها وتباين أحجامها، كما أشاد سموه باختيار مكان البطولة وتجهيزه بالشكل الأمثل بما يتيح للآلاف من الجماهير من مختلف الجنسيات حضور منافسات البطولة الأقوى في رياضة البادل، ومشاهدة نجومهم المفضلين وتشجيع منتخباتهم.

منصور بن محمد:

• «استضافة البطولة العالمية في دبي فرصة لنشر وتطوير رياضة البادل في الدولة والمنطقة».