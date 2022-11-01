اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - :

بورتو - أتلتيكو مدريد 21:45

باير ليفركوزن - كلوب بروج 21:45

- نابولي 00:00

بايرن ميونيخ - إنتر ميلان 00:00

فيكتوريا بلزن - 00:00

سبورتينغ لشبونة - آينتراخت فرانكفورت 00:00

مارسيليا - توتنهام 00:00

حرس الحدود - سموحة 19:00

البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا 21:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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