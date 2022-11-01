الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا:
بورتو - أتلتيكو مدريد 21:45
باير ليفركوزن - كلوب بروج 21:45
ليفربول - نابولي 00:00
بايرن ميونيخ - إنتر ميلان 00:00
فيكتوريا بلزن - برشلونة 00:00
سبورتينغ لشبونة - آينتراخت فرانكفورت 00:00
مارسيليا - توتنهام 00:00
حرس الحدود - سموحة 19:00
البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا 21:00
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