الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استياء

قال مقربون من لاعب بأحد أندية المحترفين، كان أساسياً في التشكيلة، إن اللاعب مستاء من مدرب الفريق لعدم منحه فرصة المشاركة وجلوسه لفترة طويلة على دكة البدلاء، ما يؤثر بصورة سلبية في مستواه الفني الذي بدأ يتراجع.

مدرب

يسعى مسؤول بارز في أحد أندية المحترفين، لإعادة مدرب سبق له أن تولى الإشراف على تدريب الفريق، وتم إقالته، معتبراً أنه الأفضل للمرحلة المقبلة، وسط اعتراض من باقي أعضاء شركة كرة القدم.

صعوبات

يجد نادٍ كبير صعوبة في التخلص من مدربه في الفترة الحالية بسبب الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد الموقع بين الطرفين والتي تمنح المدرب الحق في الحصول على مبالغ مالية كبيرة، ما جعل مسؤولي النادي يلجأون للتفاوض مع المدرب أملاً في تقليص قيمة الشرط الجزائي.