شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: زوران سر انتصارات الاتحاد السكندرى.. ولحقت مروان عطية قبل رحيله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد مصيلحى، رئيس فريق الاتحاد السكندرى، أن مستوى الاتحاد والانتصارات التى حققها ترجع للمدرب الصربى زوران مانولوفيتش، وكلنا فى خدمة زعيم الثغر.

وقال محمد مصيلحى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مستوى الاتحاد والانتصارات التى حققها ترجع للمدرب الصربى زوران مانولوفيتش، مدرب كبير جدا ويمتلك الخبرات، والحمد لله على تعاقدنا معه، والكل اليوم أشاد بما قدمه وكيف حول المباراة لصالحنا بتغييراته القوية وفكره الرائع".

وأضاف رئيس الاتحاد: "سعيد باختيار زوران مديرا فنيا للفريق والالتزام سر تفوق زعيم الثغر، وتغيير مابولولو وإخراج محمد صالح كان له مفعول السحر فى تحويل المباراة لنا، مابولولو سجل هدفا وصنع هدفين".

وتابع مصيلحى: "زوران منح الفريق إجازة 5 أيام قبل العودة للاستعداد للدورى مرة أخرى، خاصة أنه هناك توقف 25 يوما، وأموتو هداف ومابولولو إضافة مميزة للفرق".

واستطرد رئيس زعيم الثغر: "الانتصار بيجيب انتصار والروح فى العالى، وكلنا عملنا مجهود كبير وده نتاج هذا المجهود، ونحتنا فى الصخر لكى نصل إلى هذا الموسم".

واختتم مصيلحي تصريحاته قائلا: "مروان عطية كان خلص كل شىء مع الزمالك، ولكن لحقته فى آخر اللحظات، لأن الفريق يحتاجه وهو ابن النادى ويملك قدرات كبيرة وسعيد بما يقدمه".