شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري عقب انتهاء مباريات اليوم من الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم مباراتان في الجولة الثالثة من الدوري المصري، حيث التقى فريق الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش، واستضاف فريق المقاولون العرب نظيره فاركو، وانتهت المباراة الأولى بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل فريقا فاركو والمقاولون العرب سلبيا.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء مباريات اليوم كالتالي :



جدول الدوري

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم كريم طارق لطلائع الجيش فى الدقيقة 25، ثم نجح هشام صلاح فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 68، ثم أضاف خالد صبحى الهدف الثانى لسيد البلد فى الدقيقة 79، وفى الدقيقة 90 سجل مروان عطية الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يعتلى الاتحاد السكندري صدارة جدول الدورى برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات فى الجولة الأولى على أسوان وفى الجولة الثانية على الداخلية، وفى الثالثة على طلائع الجيش.