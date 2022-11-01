شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 31 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الإثنين 31 / 10 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها: الأهلي يستأنف تدريباته بعد 24 ساعة استعدادا لمباراة الداخلية، وانتظام لاعبي المنتخب الأولمبي في المران الجماعي.

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 34 / 23، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023. وتأهل الأهلى مؤخرا إلى دور الـ16 بالدورى بالفوز على تشامبيون الرحاب بنتيجة 39 / 13 فى دور الـ32.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏عبد المنعم مدافع الفريق، أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.‏ وأوضح أبو عبلة أن عبد المنعم يبدأ تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة. وشهد المران مشاركة لاعبي الأهلي العائدين من معسكر المنتخب الأولمبي وبعض لاعبي فريق الشباب وأبرزهم أحمد أشرف، بخلاف خوض اللاعبين فقرة للتسديد الدقيق على المرمى الصغير استعدادا لمباراة الداخلية يوم الأربعاء المقبل. تجديد عقد شادى مجدى نجم تنس طاولة الأهلي لمدة 4 سنوات أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد شادي مجدي، لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وقال العوضي، إن شادي وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أى طلبات، مشيدًا بعطائه مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية. محمد عبد المنعم يجرى جراحة الأنف ويغيب عن الأهلى لمدة شهر أجرى محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، جراحة الأنف ظهر اليوم بأحد مستشفيات القاهرة، برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالفريق. ويفتقد الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود نجمه محمد عبد المنعم لمدة شهر، ويأمل أن يستغل اللاعب فترة توقف الدورى عقب مواجهة الداخلية فى التأهيل من الجراحة ليعود للملاعب بشكل أسرع.