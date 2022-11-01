شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 31 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم الإثنين 31 / 10 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها فوز الاتحاد السكندرى على الطلائع بثلاثية فى الدورى وتعادل المقاولون مع الحدود، وكذلك إجراء محمد عبد المنعم مدافع الاهلى جراحة فى الانف تبعده عن فريقه والمنتخب خلال الفترة لمقبلة

الاتحاد يهزم الطلائع 3 / 1 ويعتلى صدارة جدول الدورى

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز

المقاولون وفاركو يتعادلان بدون أهداف في الدوري

تعادل فريق المقاولون العرب وفاركو سلبيًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى، والتي أقيمت على استاد المقاولون العرب ليرتفع رصيد المقاولون العرب عند النقطة الثالثة، فيما يصبح رصيد فاركو 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

فيتوريا يستفسر عن الموقف الطبى لفتوح قبل إعلان قائمة المنتخب لودية بلجيكا

استفسر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، من مواطنه جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن موقف أحمد فتوح ظهير الفراعنة الأيسر، والتشخيص الطبي لإصابته والمدة التي يحتاجها للتعافى.

أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ضمت القائمة 20 لاعبا.

كواليس جلسة فيريرا مع شيكابالا عقب انتهاء تدريب الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق بعد نهاية التدريبات التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

حسام عبد المجيد يعود للزمالك بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبىعاد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في تدريبات الأبيض اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما غاب عن مران الأمس بسبب التواجد مع المنتخب الأولمبي في مباراة إسواتيني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

كرم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، منتخب مصر للكرة الشاطئية، بعد إنجاز التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخ الكرة الشاطئية المصرية. وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى عاصمة النيجر نيامي، استعدادا لخوض مباراة نيجيليك، في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كولر يخطط لمنح بيرسى تاو فرصة خلافة طاهر فى تشكيل الأهلى أمام الداخلية

يخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فرصة المشاركة فى مباراة الداخلية المقرر لها عصر الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة للدوري، بعدما تعافى تاو من الإصابة وشارك بديلا فى مباراة الزمالك بالسوبر المحلى.

واصل المنتخب الوطنى لرفع الأثقال التألق فى بطولة أفريقيا التى تنظمها مصر فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، ووصل عدد الميداليات المصرية فى البطولة حتى الآن إلى 45 ميدالية متنوعة بينها 30 ذهبية.

حققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والمقامة بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية وتختتم يوم 5 نوفمبر القادم.

حققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والمقامة بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية وتختتم يوم 5 نوفمبر القادم.