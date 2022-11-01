شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالنيجر تستقبل بيراميدز.. والبعثة تجرى المسحة استعدادا للقاء نيجيليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت السفارة المصرية في النيجر على استقبال بعثة فريق نادي بيراميدز لدى وصولها إلى عاصمة النيجر نيامي، استعدادا لخوض مباراة نيجيليك في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان على رأس أعضاء السفارة المصرية في النيجر خلال استقبالها لبعثة بيراميدز، السيد السفير سيد الصلاحي سفير جمهورية مصر العربية في النيجر، وعدد من أعضاء السفارة المصرية الذين تواجدوا في استقبال الفريق وإنهاء كافة إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة.

ورحب السفير هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وكافة أعضاء البعثة معبرين عن سعادتهم بوجودهم في النيجر ومتمنين للفريق التوفيق في مباراته أمام نيجيليك، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نيجيليك بملعب استاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة وينبني عاصمة النيجر، في إطار ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي في رحلة استغرقت 6 ساعات حتى الوصول لعاصمة النيجر، حيث سبق السفر مرانا قويا بملعب النادي.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء الثلاثاء بملعب المباراة وفقا لما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

فيما أجرت بعثة نادي بيراميدز مسحة كورونا الخاصة بمباراة نيجيليك في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مقر فندق الإقامة بمدينة نيامي عاصمة النيجر، بمجرد الوصول إلى المدينة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نيجيليك بملعب استاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة وينبني عاصمة النيجر في إطار ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي في رحلة استغرقت 6 ساعات حتى الوصول لعاصمة النيجر، حيث سبق السفر مرانا قويا بملعب النادي.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء الثلاثاء بملعب المباراة وفقا لما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.