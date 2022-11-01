شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يدرس سموحة من بوابة مباراته أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، منافسه سموحة، من بوابة مباراة الفريق الأزرق الأخيرة أمام البنك الأهلي، والتي انتهت على بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واختار أيوب هذه المباراة لدراسة منافسه قبل مواجهة الفريقين غدا، نظرا لأنها مباراة من نفس المستوى، خاصة أن مباراة سموحة الأولى كانت أمام الزمالك ولم يظهر فيها الفريق السكندري قدراته الهجومية احتراما للمنافس.

وطالب أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لاعبيه بالرد على الانتقادات التي طالتهم في أول جولتين، من خلال ردة فعل قوية في مباراة سموحة المنتظرة بين الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال أيوب للاعبين، في التدريبات، إن الجهود التي بذلها معهم خلال فترة التحضير يجب أن تظهر في مباراة سموحة حتى لا ينساق الفريق لهزيمة ثالثة تؤثر على حظوظهم في البقاء بين الكبار في الدوري.

وأوضح أيوب أن المعسكرات التي خاضها الحرس كان الهدف، منها إحداث انسجام بين اللاعبين، خاصة أن هناك أكثر من 9 عناصر تلعب في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخها، بالإضافة إلى عدد الصفقات الجديدة والتي وصلت لـ15 صفقة.