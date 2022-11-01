شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل النيجر استعدادا لمواجهة نيجيليك بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى عاصمة النيجر نيامي، استعدادا لخوض مباراة نيجيليك، في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نيجيليك بملعب استاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة وينبني عاصمة النيجر، في إطار ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي في رحلة استغرقت 6 ساعات حتى الوصول لعاصمة النيجر، حيث سبق السفر مرانا قويا بملعب النادي.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء الثلاثاء بملعب المباراة، وفقا لما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.