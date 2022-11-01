هنا جودة تتوج بلقب إيطاليا الدولية لناشئات الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - حققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والمقامة بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية وتختتم يوم 5 نوفمبر القادم.

وتشارك هنا في مسابقتي تحت 17 و19 عاما، وأسفرت القرعة عن تواجدها في مسابقة تحت 17 سنة بالمجموعة الأولى مع الثنائي "فاني دوتاز" بطلة سويسرا و"سينا سميلي" لاعبة كرواتيا، وحققت الفوز عليهما بنتيجة 3-0 تواليا.

وتأهلت صاحبة 14 عاما إلى دور الـ32 مباشرة، بعد أن جنبتها القرعة خوض لقاء الدور الثاني، وهزمت الكرواتية "زيرينكا ريبيتش" بثلاثة أشواط نظيفة، وفي ثمن النهائي تغلبت على الهندية "بريثا برايا" 3-1.

وفي ربع النهائي، أقصت هنا منافستها "وونج هوي" بطلة هونج كونج 3-0، ووصلت بطلة مصر للنهائي بالتفوق على الهندية "سوهانا سايني" بنفس النتيجة.

وتوجت لاعبة النادي الأهلي بالبطولة على حساب الهندية "تانيشا كوتيشا" 3-0، وتفوز بثاني لقب دولي على التوالي عقب الحصول على المركز الأول لمسابقة تحت 19 عاما في بطولة مصر الدولية والتي اختتمت بالأمس.

ويرافق هنا في إيطاليا هشام إسماعيل المشرف على تدريبها في النادي الأهلي ومنتخب مصر، علما أن البطلة الصغيرة ستخوض أيضا لقاء دور ال32 في منافسات تحت 19 سنة غدا، بعد أن تمكنت من تصدر المجموعة الأولى.

يذكر أن مصر قد حققت الدرع العام للبطولة الدولية التي أقيمت بالقاهرة في إنجاز رائع يضاف لسلسلة نجاحات الاتحاد المصري لتنس الطاولة.