شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم من الجولة الثالثة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراتان في الجولة الثالثة في الدوري المصري شهدت إحراز 4 أهداف جديدة، تضاف لرصيد الهدافين في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث فاز الاتحاد السكندري على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما انتهت مباراة فاركو والمقاولون العرب بالتعادل السلبي.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3/ 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم كريم طارق لطلائع الجيش فى الدقيقة 25، ثم نجح هشام صلاح فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 68، ثم أضاف خالد صبحى الهدف الثانى لسيد البلد فى الدقيقة 79، وفى الدقيقة 90 سجل مروان عطية الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يعتلى الاتحاد السكندري صدارة جدول الدورى برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات فى الجولة الأولى على أسوان وفى الجولة الثانية على الداخلية، وفى الثالثة على طلائع الجيش.

فيما تعادل فريق المقاولون العرب وفاركو سلبيًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى، والتي أقيمت على استاد المقاولون العرب ليرتفع رصيد المقاولون العرب عند النقطة الثالثة، فيما يصبح رصيد فاركو 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

شهد الشوط الأول تبادلا للهجمات بين الفريقين، وإن كان المقاولون العرب قد فرض سيطرته على وسط الملعب، خاصة في الربع الأخير من الشوط الأول، ولكن لاعبو فاركو التزموا بالتكتل الدفاعي وحالوا دون وصول لاعبي المقاولون لمرمى شيكا.

وأجرى فريق فاركو تبديلا اضطراريا في الشوط الأول بخروج محمد زكريا ونزول رزق الحمروني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني جاء أقل حماسًا من الفريقين، حيث سيطر الأداء التكتيكي على فريقي فاركو والمقاولون العرب، مع التحفظ الدفاعي من كل فريق خوفا من استقبال أهدافا قد تحسم نقاط المباراة.

ولم تفلح تبديلات كلا المدربين في تعديل النتيجة، حيث دفع الميدا المدير الفني لفاركو بكل من: جابر كامل ومحمد عماد وزياد طلبة، فيما أشرك شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب بكل من: فادي فريد وأحمد فوزي وعمر فتحي وأحمد عاطف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.